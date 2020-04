Coronavirus, maglia di Mertens all'asta: quotazione più alta dopo quella di Maradona

Terminata l'asta organizzata dalla fondazione Cannavaro-Ferrara, che ha visto maglie di diversi giocatori che sono state contese a cifre molto importanti. Detta di quella di Diego Maradona, ceduta per 55mila euro, la seconda maglia ceduta ad un prezzo più alto è stata quella di Dries Mertens, ceduta per 15 mila ero. L'asta si è chiusa definitivamente oggi - come riporta Sky Sport - e ha visto anche aggiudicare una maglia autografata messa all'asta da Ciro Immobile, venduta a 4.100 euro, una di Lorenzo Insigne, aggiudicata a 2400 euro, e una di Lavezzi, che ha raggiunto 2500 euro. In totale l'asta ha raggiunto la somma di 100.300 euro.