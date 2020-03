Coronavirus, stop al calcio anche in Africa: si fermano quattro nazioni

Dopo i primi casi di infezione dal virus COVID-19 rilevati in Africa, anche nel continente del Kilimanjaro comincia a fermarsi il calcio. In maniera ufficiale, fin qui, a stopparsi sono stati Congo, Marocco, Gabon e Mauritania. L'emergenza Coronavirus si è abbattuta anche su queste quattro nazioni e, come riferito dalla diverse Federazioni, almeno fino alla fine di questo mese non si giocherà.