Coronavirus, svolta Premier: match in chiaro se il campionato riprenderà a porte chiuse

Secondo quanto riportato dal Daily Express, in caso di ripresa della Premier League a porte chiuse, probabilmente alcune partite verranno trasmesse in chiaro per evitare assembramenti di persone all'esterno degli stadi e dunque creare potenziali disagi per l'ordine pubblico al tempo del Coronavirus. Sky e BT Sport, titolari dei diritti tv del campionato più seguito al mondo, stanno discutendo con la Lega per arrivare a un punto di incontro: possibile che alla fine vengano scelte alcune partite da trasmettere in chiaro con i big match che però resterebbero sulle emittenti a pagamento.