Coronavirus, tutti in attesa della 'fase2' ma restrizioni possono durare anche dopo Pasqua

In Italia sono tutti in attesa della 'fase 2', ovvero quella in cui qualche misura verrà subito allentata. Ma è ancora complesso capire quando ciò avverrà. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola fa il punto sulla situazione delle restrizioni del nostro paese. Ieri il Ministro Roberto Speranza e il Premier Giuseppe Conte lo hanno ribadito. "Non bisogna commettere errori adesso, l'allarme cesserà quando ci sarà un vaccino". Resta da capire quando ci sarà la 'fase 2': non è detto che sia subito dopo Pasqua. Per adesso le restrizioni restano come prima: in aggiunta, vietati gli allenamenti delle società e degli atleti professionisti, giallo sull'ora d'aria dei genitori coi bambini.