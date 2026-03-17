Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, fattore Kdb. Conte punta al secondo posto"

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"Napoli, fattore Kdb. Conte punta al secondo posto" si legge di spalla sul Cds oggi in edicola. Tanto spazio agli azzurri che ora sono a un punto dal Milan e hanno ritrovato il vero De Bruyne. Ma al centro spazio per la favola Como. "C'è odore di Fabregas". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla lotta Champions e in particolar modo sul Como. I lariani al termine della 29esima giornata si sono presi il quarto posto in solitaria, volando a quota 54 dopo il 2-1 sulla Roma che vale anche come quarto successo di fila. Il Como gode di un punto di vantaggio sulla Juve e di tre sulla Roma, avendo anche un calendario più favorevole. Fabregas sta complicando i piani Champions di Juve e Roma, un tesoro che potrà sfilare alle due pretendenti al quarto posto.

FIORENTINA - In prima pagina spazio dedicato anche alla Fiorentina, che ha piazzato un nuovo colpo salvezza. I viola infatti nel posticipo della ventinovesima giornata sono riusciti a battere 1-4 la Cremonese, aggiudicandosi uno scontro diretto fondamentale. La Fiorentina infatti è volata a quota 30, portandosi a +6 sulla zona retrocessione occupata proprio dai grigiorossi. In bilico la posizione del tecnico Nicola, che potrebbe essere esonerato dai lombardi.