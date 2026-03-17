Napoli su Butez, "Conte impazzisce per lui": il Como ha già deciso

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Jean Butez da Lille è uno dei grandi protagonisti della storia Como di Cesc Fabregas. Il portiere era stato accostato anche al Napoli nelle scorse ore. Ne parla anche Tmw con un articolo a firma di Marco Conterio. "Antonio Conte impazzisce per lui', abbiamo letto, in chiave Napoli, e Didier Deschamps potrebbe pure sceglierlo per la rosa Mondiale". II Como, però, ha le idee sempre chiare. Butez non si muove, ha il contratto in scadenza nell'estate del 2028 e probabilmente nei prossimi mesi discuterà col club di un adeguamento.

Butez, Napoli su di lui? Cosa scrive Tmw

"Niente addio per Butez, poi l'erede è già in rosa. Perché a Como e dintorni pare che tutto lo staff del club si sia già innamorato delle qualità dello svedese Noel Tornqvist. Un altro che non è neppure stato un titolarissimo delle Nazionali giovanili svedesi: 6 presenze in Under 21, solo 2 prima di allora tra Svezia Under 18 e Under 19. II Como prende il 2002 svedese in estate dal Mjallby, la Nazionale scandinava lo considera un potenziale candidato al futuro dei pali e intanto se lo gode il club allenato da Fabregas. Che non ha dubbi: il ventiquattrenne è l'erede già pronto di Butez".