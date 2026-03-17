Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Scudetto, non è ancora finita. Inter in calo"

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"Scudetto, non è ancora finita. Inter in calo". La lotta per il titolo resta apertissima e attraversa una fase delicata, con equilibri che possono ancora cambiare nelle prossime settimane. La Gazzetta dello Sport apre con il tema della frenata dell'Inter, sottolineando come il vantaggio sui rivali non metta al sicuro i nerazzurri, soprattutto alla luce del rendimento recente. Alle spalle, infatti, Milan e Napoli restano in corsa nonostante il distacco, con la sensazione che il campionato possa riaprirsi: "possono riprenderla", è il messaggio che accompagna l'analisi della situazione in vetta.

Spazio anche agli altri temi di giornata, a partire dal caso legato a Rafael Leao, con il titolo su Leao e il riferimento alle tensioni in casa Milan: "troppa tensione, il Milan è stufo", con il portoghese finito al centro di riflessioni sul proprio futuro. In chiave Inter, viene esaltata la prestazione di Federico Dimarco nel successo sul Genoa: "FantaDimarco", con i nerazzurri che allungano ulteriormente in classifica.

