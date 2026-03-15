Prima pagina
Napoli a due facce anche contro il Lecce, Il Mattino: "Dr Jekyll e Mr Napoli"
Il Mattino gioca sulla prestazione a due facce degli azzurri contro il Lecce: sofferenza nel primo tempo e rimonta nella ripresa
"Dr Jekyll e Mr Napoli", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, giocando sulla prestazione a due facce, l'ennesima, della squadra di Antonio Conte. Il sommario: "Azzurri belli a metà: nel primo tempo soffrono, nel secondo ribaltano il risultato (2-1) e blindano la Champions". Di seguito la prima pagina integrale.
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