Curiosità Italia: nessun giocatore della Juve titolare, non succedeva da 26 anni

Sky Sport ha svelato un'interessante curiosità riguardo la partita di Italia e Croazia di Euro 2024. In particolare la statistica riguarda la formazione iniziale schierata dal commissario tecnico Luciano Spalletti: negli undici titolari infatti non figura nessun giocatore della Juventus, per la prima volta dal 1998.

Evento quindi più unico che raro, in quanto da sempre il club bianconero sforna calciatori italiani utili alla causa della nazionale e che spesso sono pilastri veri e propri. Questo l'undici iniziale scelto da Luciano Spalletti, con gli azzurri al momento all'intervallo fermi sullo 0-0 contro la Croazia:

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Darmian, Barella, Jorginho, Dimarco; Raspadori, Pellegrini; Retegui. Ct. Spalletti