Da Mbappè a Barella, parte il voto per i Globe Soccer Awards: assente il Napoli

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Tutto pronto per la 15/a edizione dei Globe Soccer Awards, che si svolgerà il prossimo 27 dicembre insieme con la 19/a Dubai International Sports Conference, organizzata in collaborazione con il Dubai Sports Council. Con l'annuncio dei candidati per ognuna delle 12 principali categorie di premio e l'apertura ufficiale delle votazioni, i tifosi di tutto il mondo possono cominciare a votare il migliore nella categoria di appartenenza.

Tante le stelle della Liga e della Premier League ma anche "italiani": Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham, Haaland, Rodri, Lautaro, Çalhanoğlu, Barella, Kane, Lookman e Dovbyk. Saranno 12 le principali categorie di premio. Presenti anche Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini (per il Best Coach), l'Atalanta e l'Inter (per il Best Men's Club), Manuela Giugliano (per il Best Women's Player) e la Roma (per il Best Women's Club). Anche la categoria di Best Women's Player vanta una formazione di 20 talenti, tra cui le vincitrici spagnole della Coppa del Mondo Aitana Bonmatí e Salma Paralluelo, Caroline Graham Hansen del Barcellona e la Giugliano della Roma.

Lo scorso anno i Dubai Globe Soccer Awards hanno visto un numero record di 70 milioni di voti da oltre 225 tra Paesi e territori, e anche quest'anno i tifosi potranno votare i loro candidati preferiti nelle categorie principali direttamente su vote.globesoccer.com fino al 10 dicembre. Il vincitore finale sarà poi determinato da una combinazione tra i voti dei tifosi e le scelte della giuria di Globe Soccer. (ANSA).