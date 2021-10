Dall'Argentina - Rottura Icardi-Nara, svelata la causa della separazione

Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati, la bomba scoppiata ieri sta catalizzando in queste ore il web. Secondo i media argentini il motivo della separazione sarebbe la bellissima attrice e cantante argentina Maria Eugenia Suarez, detta 'China' per il suo sguardo dai tratti orientali. Sua nonna materna Marta ha origini giapponesi e una parte della sua famiglia vive ancora in Giappone.