Dalla Polonia, il primo gol in stagione vale un 7 in pagella per Milik

Dalla Polonia arrivano i primi commenti e i primi giudizi sulla partita di Arek Milik, autore di un bellissimo gol che ha chiuso la partita contro la Macedonia.

Di seguito ecco il commento dal portale "przegladsportowy.pl" che ha dato un bel 7 in pagella al giocatore azzurro: "Da quando è entrato in mezzo al campo aveva come unico obiettivo quello di segnare. Ora tornerà ad essere efficace sotto porta".