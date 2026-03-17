Ufficiale Danimarca, che sorpresa tra i convocati dei playoff Mondiali: torna Lindstrom!

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Brian Riemer, commissario tecnico in capo della Danimarca, ha selezionato l'elenco dei convocati per le sfide dei playoff per i Mondiali 2026: 25 giocatori, con una sorpresa. Presente Jesper Lindstrom, in prestito con diritto di riscatto al Wolfsburg dal Napoli. Giocatore che negli ultimi anni ha avuto diverse difficoltà ma che intanto ha conquistato la convocazione in nazionale.

La lista completa dei convocati di marzo

Portieri: Mads Hermansen (West Ham), Frederik Rønnow (Union Berlin), Andreas Jungdal (Westerlo).

Difensori: Joachim Andersen (Fulham), Victor Nelsson (Verona), Oliver Provstgaard (Lazio), Lucas Høgsberg (Strasbourg), Nikolas Nartey (Stuttgart), Alexander Bah (Benfica), Joakim Mæhle (Wolfsburg), Victor Bak (FC Midtjylland).

Centrocampisti: Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia), Morten Hjulmand (Sporting), Victor Froholdt (Porto), Christian Eriksen (Wolfsburg), Christian Nørgaard (Arsenal), Philip Billing (FC Midtjylland), Noah Nartey (Lione)

Attaccanti: Rasmus Hojlund (Napoli), Gustav Isaksen (Lazio), Mikkel Damsgaard (Brentford), Anders Dreyer (San Diego), Kasper Høgh (Bodø/Glimt), Jesper Lindstrøm (Wolfsburg), William Osula (Newcastle).