Domani il Bari può tornare in A: ADL avrebbe 5 giorni per vendere, deroga in arrivo?

La possibile promozione in Serie A del Bari tiene in ansia non solo la città pugliese, ma anche Napoli e la famiglia De Laurentiis. Norme FIGC alla mano, infatti, non si può avere la proprietà di due club partecipanti al medesimo campionato. Uno scoglio che Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio, dovranno superare "entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato per il deposito della domanda di ammissione al campionato". Termine fissato nel 20 giugno. Tradotto: il Bari dovrebbe essere venduto in cinque giorni.

Missione impossibile se non c'è già una trattativa in corso ed è per questo che La Gazzetta dello Sport ipotizza una deroga da parte della Federazione stessa. Al momento, per il passaggio di mano, l'ipotesi più concreta porta ad uno degli attuali sponsor del club (Casillo), ma non sono da escludere anche possibili inserimenti di fondi esteri.