Don Manganiello, messaggio a Balotelli: "Torna a Scampia per fare gol contro l’illegalità"

Un altro appello di don Aniello Manganiello per Mario Balotelli. In campo o in panchina al San Paolo (dipende dalle sue condizioni fisiche), domenica l’attaccante tornerà a Napoli per difendere i colori del Brescia, la squadra della sua città. Per la precisione tornerà a circa 19 chilometri dal quartiere di Scampia, dove nel giugno del 2010 fece un tour nel market della droga.

Una goliardata, sia chiaro, che però gli costò aspre critiche. A puntare il dito contro Mario dopo una delle tante ‘Balotellate’ fu anche don Aniello Manganiello, il prete anticamorra impegnato in tante iniziative per la rinascita di Napoli e della Campania in generale.

“Torna a Scampia, ma questa volta visita le tante associazioni che operano su un territorio martoriato”, disse il sacerdote circa un anno dopo il tour di Super Mario. L’appello è rimasto tuttora inascoltato. E così, don Aniello Manganiello approfitta dei microfoni di ‘Si Gonfia La Rete’ per rinnovare l’invito rivolto a Balotelli. “Vieni di nuovo tra noi – dice Manganiello nell’invito all’attaccante del Brescia – questa volta, però, fallo per dare una mano alle associazioni che si occupano dei nostri ragazzi. Non ci sono solo le Vele da ‘visitare’, ma anche i luoghi della legalità”.

“Scampia non è soltanto Gomorra – continua don Aniello Manganiello – Ma è anche bellezza, cultura e solidarietà”. Nel salutare Balotelli, don Aniello Manganiello si dice disposto “a ‘scortare’ Balotelli nel suo nuovo tour. A Scampia troverà tante persone che vorranno accompagnarlo nelle associazioni, nelle scuole e nelle strutture sportive. In luoghi dove si fa gol contro l’illegalità”.

Negli anni Balotelli ha dimostrato di essere molto legato alla città di Napoli. Rispondere finalmente in maniera positiva all’invito di don Aniello Manganiello sarebbe una prodezza applaudita anche dai tifosi azzurri. Difficilmente Super Mario giocherà nel Napoli. Ma può ‘giocare’ per Napoli, dimostrando a tutti che don Manganiello ha ragione: “Scampia non è solo Gomorra”