E' ancora Szoboszlai show: 1 gol e 1 assist per il gioiello del Salisburgo

E' ancora Dominik Szoboszlai show. Il gioiello del Salisburgo, classe 2000, entrato anche nel mirino del Napoli per la prossima campagna acquisti, ha segnato di nuovo nella gara di campionato tra il Salisburgo e il Lask. L'ungherese, al 67' ha firmato il gol del vantaggio, poi al 73' ha firmato l'assist per il 2-0. La gara si è conclusa con il tris firmato ancora su rigore da Camara. Con la gara di oggi sono 12 gol, 18 assist in 40 partite.