E' subito Fabiàn! L'azzurro firma il vantaggio della Spagna dopo 8' minuti!

Spagna subito in vantaggio nella sfida di stasera contro la Romania. A firmare l'1-0 della roja è stato l'azzurro Fabiàn Ruiz, partito ovviamente titolare dopo essere rimasto in panchina nel match precedente. Tiro dalla distanza respinto da Radu, sul pallone si avventa proprio Fabiàn che ribadisce in rete! 1-0 Spagna dopo appena 8' minuti.