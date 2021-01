Ecco la maglia della Supercoppa!

L'attenzione per la finale di mercoledì cresce sempre di più e mister Gattuso confida nella maggiore convinzione di una squadra che riesce a concretizzare poco e che riuscirà a trovare le giuste motivazioni per un trofeo che può valere tanto in una stagione fatta di alti e bassi. In occasione dell'attesissimo match tra Napoli e Juve che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, le squadre indosseranno la maglia con la toppa creata appositamente per l'evento. Maglia in versione home che è disponibile compresa di Patch PS5 Supercup sulla vetrina online di Napoli Store senza alcun costo aggiuntivo.

Scopri i dettagli cliccando sul link in fondo all'articolo.

Clicca qui per la maglia della Supercoppa