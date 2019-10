Emergenza in difesa per il Napoli, Ancelotti punta sul recupero di Mario Rui

Il portale Tuttomercatoweb.com ha ipotizzato quelle che potrebbero essere le scelte di Ancelotti per la sfida di domani contro l'Atalanta: "Allarme in difesa per Carlo Ancelotti, che deve incassare il lungo stop a cui sarà costretto Kevin Malcuit che va da aggiungersi ai problemi di Hysaj, agli acciacchi di Manolas ed alla scarsa condizione di Ghoulam. Per la sfida all’Atalanta il tecnico punta e recupera Mario Rui, che dovrebbe comporre la difesa con Di Lorenzo sulla fascia destra e Maksimovic-Koulibaly in mezzo. A centrocampo Callejon ed Insigne saranno gli esterni, con Allan e Fabiàn in mezzo. In attacco Milik dovrebbe essere confermato, con Lozano che pare essere leggermente avvantaggiato su Mertens per affiancarlo".