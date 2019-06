Fabian: "Napoli simile a Siviglia, per i tifosi siamo di famiglia! Scudetto? Battere la Juve non è impossibile. Su Carlo..."

La lotta per lo scudetto ed altri trofei, le differenze tra Spagna ed Italia e il bilancio del primo anno al Napoli. Fabian Ruiz affronta tante tematiche ai microfoni dei media spagnoli: "Purtroppo con il Napoli non abbiamo conquistato un trofeo quest'anno, ma sicuramente abbiamo lottato per tutto. E' stata una buona stagione, personalmente è stato difficile cambiare Paese e lingua, ma la fiducia di mister e compagni mi ha aiutato. Speriamo che nella prossima stagione potremo vincere qualcosa".

LOTTA ALLA JUVE - "Vincere lo scudetto contro la Juventus non è impossibile, nel calcio nulla lo è e il Napoli già ci è andato molto vicino la scorsa stagione. La Juve ha grandi calciatore, ma non si sa mai cosa può accadere".

DIFFERENZE - "Rispetto a Siviglia, non cambia molto vivere a Napoli. La gente vive il calcio con grande passione, come in Andalusia. In Italia però si lavora molto sulla tattica, si è concentrati sulla difesa, sul giocatore tutti insieme, restare uniti. Ma per quanto riguarda la città non ho notato molti cambiamenti, anche perché il clima è molto simile. I tifosi ti trattano come se fossi della famiglia".

ANCELOTTI - "Allenarsi con lui è bellissimo, per me è stato fondamentale nell'ambientamento. All'inizio avevo un po' di difficoltà e lui si è totalmente fidato di me, di questo gli sono molto grado. Albiol? Anche lui mi ha aiutato a capire gli altri, soprattutto all'inizio".