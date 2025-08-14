Ufficiale Figc, affidate all'arbitro Di Marco le relazioni tra la CAN ed i club A e B

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Andrea De Marco è l'arbitro che curerà i rapporti tra la Can, la squadra arbitrale guidata dal designatore, Gianluca Rocchi, e le società dei primi due livelli professionistici italiani, serie A e serie B. Lo ha reso noto la Federcalcio, informando di aver "individuato nell'ex direttore di gara internazionale di Sestri Levante la figura in grado di curare le relazioni e gli aggiornamenti tecnici per l'intera stagione sportiva".

Il ruolo affidato a De Marco secondo la Figc è fondamentale per favorire, nel rispetto dei ruoli, una comunicazione continua, anche con l'intento di favorire un clima sereno intorno ai direttori di gara. "La crescita del sistema calcistico si costruisce attraverso il dialogo e la competenza - afferma il presidente, Gabriele Gravina - e questa scelta va proprio in questa direzione. Vogliamo valorizzare un rapporto di collaborazione tra i principali protagonisti del vertice del nostro movimento, reintroducendo una figura fondamentale nel confronto tra arbitri e club di A e B". (ANSA).