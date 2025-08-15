Ligue 1, De Zerbi parte con una beffa: perde 1-0 al 90' con l'uomo in più

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Non è bastata la superiorità numerica per circa un'ora di gioco al Marsiglia di Roberto De Zerbi per evitare la sconfitta per 1-0 in casa del Rennes nella gara di apertura della Ligue 1 2025/2026. Decisivo il gol di Ludovic Blas al primo minuto di recupero del secondo tempo. (ANSA).