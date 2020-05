Fiorentina, Castrovilli rivela: "Danza fondamentale per i dribbling. Ecco a chi mi ispiro..."

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli è intervenuto ai microfoni del portale britannico The Athletic riguardo il periodo passato in quarantena in attesa della ripresa del campionato: "Durante la quarantena mi sono dilettato ballando. Chissà, potrei iscrivermi di nuovo alla scuola di danza. Credo che questa sia fondamentale per i dribbling, anche se l'allenamento è fondamentale, ma ti dà caratteristiche innate. Della mia Puglia mi mancano le orecchiette alle cime di rapa e le bombette di carne, adoro la mia regione: ha un mare incredibile, parchi, cantanti famosi, ballerini e calciatori"

IDOLO - "Il mio idolo da bambino era Ronaldinho, in questo momento mi piace molto Kevin De Bruyne e provo a studiarlo. Mi piacciono anche Modric, Isco, Kroos e Arthur".