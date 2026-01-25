Focus mercato alla DS: Venerato parlerà delle strategie del Napoli
Stasera su Rai Due alle 22.45 ritorna la 'Domenica Sportiva', condotta da Simona Rolandi e Paolo Maggioni. Primo piano sulle gare Juventus-Napoli e Roma -Milan. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato, pronto a un focus di mercato sulle quattro big in campo. Ultime notizie sul calciomercato azzurro e sulle strategie azzurre.
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.
Pubblicità
Brevi
Copertina TuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Redazione Tutto Napoli.netLiveCopenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Non piangiamo per le assenze, ma calendario è assurdo! Mercato? Sintonia col club"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com