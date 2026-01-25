Focus mercato alla DS: Venerato parlerà delle strategie del Napoli

Stasera su Rai Due alle 22.45 ritorna la 'Domenica Sportiva', condotta da Simona Rolandi e Paolo Maggioni. Primo piano sulle gare Juventus-Napoli e Roma -Milan. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato, pronto a un focus di mercato sulle quattro big in campo. Ultime notizie sul calciomercato azzurro e sulle strategie azzurre.

