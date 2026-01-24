Vigilia muta: né Spalletti né Conte parleranno prima di Juventus-Napoli

Particolare scelta di Juventus e Napoli alla vigilia della super sfida di domani in programma alle ore 18:00. Nessuno dei due allenatori prenderà parte alla classica conferenza stampa per anticipare i temi di una gara fondamentale per la rincorsa scudetto del Napoli e le speranze Champions della Juventus.

Antonio Conte non parla alla stampa nel pre-gara da Torino-Napoli del 18 ottobre, più di 3 mesi senza conferenze stampa. Per Luciano Spalletti invece scelta particolare e sorprendente: la conferenza era stata convocata come di consueto oggi alle 16 ma è stata annullata, dopo appena due ore dalla convocazione.