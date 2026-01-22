Trump accoglie Infantino a Davos e lo saluta: "Sei il re del calcio"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Panel, incontri ufficiali e public relation per Gianni Infantino a Davos. Dopo la conferenza su Gaza a Sharm El Sheik, il World Economic Forum 2026 nella località svizzera è nuovo palcoscenico di relazioni internazionali - e di vicinanza al presidente Usa, Donald Trump - per il numero uno della Fifa, a sei mesi dai Mondiali 2026 in Usa-Messico-Canada. A Davos, Infantino ha avuto colloqui con esponenti di primo piano del mondo finanziario, politico ed economico. Tutti sono stati documentati con foto e selfie sul suo profilo Instagram. Il più eclatante è stato quello con Trump. Il presidente degli Usa ha interrotto un suo punto stampa per salutarlo pubblicamente, dopo averlo visto tra i presenti: "Abbiamo il re del calcio, il re dello sport: Gianni", ha detto Trump a conferma del rapporto stretto tra i due. In forza del quale Infantino, spesso ospite alla Casa Bianca, era prima stato invitato a Sharm el-Sheikh, e poi aveva assegnato al presidente Usa il "Premio Fifa per la pace", provocando - secondo The Guardian - l'imbarazzo di alcuni alti dirigenti Fifa.

A Davos, Infantino ha partecipato a diversi panel incontrando, tra gli altri, Brian Moynihan, ceo di Bank of America; il presidente di Aramco Amin H. Nasser; Michael McGrath, commissario europeo per la giustizia; il governatore della California Gavin Newsom; Debbie Weinstein, presidente di Google Europe, Medio Oriente e Africa; Harvey Mason, ceo della The Recording Academy; Nikhil Kamath, co-fondatore di Zerodha; Almar Latour, ceo di Dow Jones & Company. Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primo ministro del Qatar; Mohammed Saif Al-Sowaidi, ceo della Qatar Investment Authority. (ANSA).