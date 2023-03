Focus sulle richieste per Kim e Osimhen e i possibili movimenti in entrata. Alle 23.30 parla Venerato

Stasera alle 23.30 su Rai 2 puntata speciale della 'Domenica Sportiva'.



Stasera alle 23.30 su Rai 2 puntata speciale della 'Domenica Sportiva'. In primo piano la Nazionale con dirette da Malta e il calcio mercato. In collegamento Ciro Venerato. Tutti i primi movimenti di Napoli, Inter, Milan, Roma e Juventus. Focus azzurro sulle richieste per Kim e Osimhen e i possibili movimenti in entrata del club partenopeo.