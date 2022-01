Folle finale: il Napoli non muore mai ed in 9 trova il 2-2!

Succede di tutto nel finale di gara! Al 93' secondo giallo per lo Fabian, che ha commesso fallo su Torreira in ripartenza. Sull'azione successiva arriva l'incredibile pareggio di Petagna: Malcuit mette un pallone in mezzo non spazzato via da nessun giocatore viola. Ne approfitta Petagna, che firma il 2-2.