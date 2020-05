FOTO - Danimarca, che trovata del Midtjylland: pronto ad essere inaugurato lo 'stadio drive-in'

La Danimarca è pronta a tornare al calcio giocato: entro la fine del mese ripartiranno campionato e Coppa di Lega, il tutto ovviamente a porte chiuse. Nel paese scandinavo quindi si fa il countdown per la ripresa, ma il tutto sarà sugellato da una bellissima novità.

IL SOGNO DIVENTATO REALTA' - Nelle scorse settimane il Midtjylland aveva pensato di installare fuori allo stadio dei maxi schermo per permettere ai tifosi di vedere la partita in stile drive-in. Da che era una semplice idea, il tutto ora è diventato realtà: sul sito del club danese è iniziata la procedura per consentire ai propri abbonati la prenotazione dei posti-auto gratis nel parcheggio dello stadio dal 1 giugno.