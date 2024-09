Galatasaray, dopo Osimhen difficoltà sul mercato: secondo rifiuto

Il Galatasary ha presentato un'offerta importante per portare in Turchia Armand Laurienté, esterno offensivo del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky il club turco ha messo sul piatto 13 milioni di euro più due di bonus e il 10% sulla futura rivendita per convincere il Sassuolo. Offerta che questa mattina è stata rifiutata da Giovanni Carnevali, con il Sassuolo che vuole puntare sul francese per tornare subito in Serie A dopo l'inaspettata retrocessione della passata stagione. In precedenza il Galatasaray aveva provato invano ad acquistare anche Zalewski.