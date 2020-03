Gazzetta - Juve, il taglio stipendi per salvare il bilancio: intesa senza precedenti

Mentre il Coronavirus attanaglia in maniera considerevole tutte la penisola, nel mondo del calcio tengono banco i problemi economici ai quali le società stanno andando incontro a causa del Covid-19. Nelle scorse ore la Juve ha ratificato il taglio degli stipendi dei suoi calciatori, di fatto una mossa che ha attirato polemiche per diversi motivi: il club bianconero, come riporta oggi Gazzetta.it, gioverebbe dal questa mossa anche per il bilancio. "Il risparmio di 90 milioni, frutto di un’intesa senza precedenti tra club e squadra, è decisivo per i conti già appesantiti dall’esplosione di stipendi e ammortamenti e messi a rischio dal coronavirus", scrive la rosea.