Germania, paura del Covid e distanza in campo: un match finisce 37-0

Le due squadre probabilmente passeranno alla storia non per gli impegni affrontati, ma per il risultato: 37-0, una sonora sconfitta arrivata per paura del Covid-19. I giocatori del Ripdorf, scesi in campo con il timore di contrarre il coronavirus, hanno mantenuto le distanze con gli avversari dell'Holdenstedt II: il risultato, ovviamente, è stato disastroso.