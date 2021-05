GRAFICO - Top 11 più costosi della Campania: Insigne al secondo posto

Transfermarkt propone il grafico della top 11 dei calciatori più costosi della Campania, terza regione per numero di tesserati per club di Serie A nella stagione in corso (27, uno in meno della Lazio) e seconda per valore di mercato (205 mln di euro contro i 259 della Lombardia) . Tra i pali Gianluigi Donnarumma (60 mln), difesa a 4 composta da D'Ambrosio e Pezzella (10mln) sulle fasce con Izzo e Criscito centrali. Mediana composta da Salvatore Esposito e Mandragora (12mln). Sulla trequarti l'altro fratello Esposito, Sebastiano, sulla destra, Tutino al centro e Lorenzo Insigne (48mln) a sinistra. Centravanti: Ciro Immobile (45mln).