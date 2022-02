Guerra in Ucraina, De Zerbi bloccato a Kiev: "Rifarei la stessa scelta e resterei qui"

Roberto De Zerbi, intervenuto ai microfoni di Sportitalia direttamente da Kiev, ha raccontato le ultime sull'invasione russa in Ucraina

Roberto De Zerbi, intervenuto ai microfoni di Sportitalia direttamente da Kiev, ha raccontato le ultime sull'invasione russa in Ucraina: "Se tornassi indietro, rifarei la stessa scelta e resterei ancora qui. Mi farei semmai sentire di più dalle istituzioni del calcio ucraino, visto che la sospensione del campionato è arrivata solo stamattina dopo che i segnali delle ultime ore erano andati in tutt'altra direzione. Mi piacerebbe andare in casa solamente una volta che tutti i ragazzi della mia squadra ce l'avranno fatta. Questa non è una gara a chi si mette in salvo prima", le dichiarazioni del tecnico dello Shakhtar.