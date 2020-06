Haaland incanta la Bundes, nessuno come lui: meglio di Gerd Muller e Lewandowski

Dodici partite in Bundesliga e 793 minuti totali, 11 reti. L'impatto di Erling-Braut Haaland con il campionato tedesco è stato davvero straordinario: il centravanti norvegese ha esordito con una tripletta, contro l'Augsburg, e ha subito dimostrato di essersi inserito perfettamente nei meccanismi studiati da Favre.

A rendere ancor più impressionanti i numeri dell'ex Salisburgo è il confronto con alcuni grandi attaccanti del presente e del passato della Bundes. Nessuno, infatti, ha avuto un simile impatto nella stagione d'esordio, nemmeno nomi leggendari come Gerd Muller e Jupp Heynckes, che nelle loro prime dodici partite avevano realizzato rispettivamente 10 e 6 reti. Sette, invece, quelle di Aubameyang, mentre Lewandowski si era fermato a 4, due in meno di Klinsmann ma uno in più di Timo Werner. Miroslav Klose, miglior marcatore della storia dei Mondiali, firmò un solo gol nelle prime 12 giornate della sua stagione di debutto, quella 1999-2000.