Foto Hamsik già in clima centenario: ecco dove si trova la leggenda azzurra

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Marek Hamsik, ex calciatore e leggenda del Napoli, è già in pieno clima centenario poichè questa sera sarà sul palco di Piazza Plebiscito per le celebrazioni del club: intanto eccolo che posa con un amico all'esterno del Diego Armando Maradona con alle spalle il murales realizzato da Jorit.

Ecco la foto: