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L'omaggio di Nino D'Angelo per i 100 anni del Napoli

L'omaggio di Nino D'Angelo per i 100 anni del Napoli
Oggi alle 12:15Brevi
di Daniele Rodia

Nino D'Angelo fa gli auguri alla Ssc Napoli per i 100 anni del club a modo suo: l'artista napoletano di fama mondiale suona al piano la sua storica canzone dedicata al Napoli per celebrare la festa del 1 agosto. 