Hojlund segna ancora! Gol su rigore: tre gol in quattro gare con la Danimarca

Rasmus Højlund ancora decisivo con la Danimarca: terzo gol in quattro gare di Nations League e quinta rete stagionale per l'attaccante del Napoli

Rasmus Hojlund va ancora a segno! L'attaccante della Danimarca si incarica di battere il calcio di rigore, al 75' del match con il Galles sul risultato di 0-0: la trasformazione è perfetta, spiazza il portiere, e porta la sua squadra in vantaggio. Si tratta già del terzo gol di Hojlund in queste quattro gare di Nations League (senza conteggiare l'autogol provocato): il centravanti raggiunge così quota cinque reti stagionali, considerando anche le due siglate con la maglia del Napoli.

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