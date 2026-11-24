Podcast Bordocampista Dazn: "Mi hanno colpito alcuni gesti durante Napoli-Torino"

Tommaso Turci, giornalista di Dazn, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

La partita di questa sera contro il Manchester City è davvero così scontata come sembrerebbe dalle parole di Allegri, che descrive un Napoli quasi vittima sacrificale?

"Secondo me potrebbe essere una partita coraggiosa e di buona qualità da parte del Napoli. Nelle ultime due uscite, contro Lazio e Torino, ho visto un approccio mentale positivo, con una squadra desiderosa di ottenere il risultato e maggiormente disponibile al sacrificio, aspetto che era mancato in alcune partite di inizio stagione. Sono abbastanza ottimista: la consapevolezza di affrontare una squadra molto forte potrebbe alzare il livello di diversi giocatori. Queste sono le partite che i campioni amano giocare e potrebbe essere un'occasione per rilanciare il Napoli anche dal punto di vista emotivo."

Dopo aver seguito da vicino il Napoli contro il Torino, che impressione hai avuto dell'atmosfera all'interno dello spogliatoio e del gruppo?

"Ho ritrovato un gruppo nel quale ci sono ancora segnali di unità e la voglia di uscire tutti insieme da questa situazione. Lo si è percepito dalle parole dei protagonisti nel postpartita, ma anche dai loro atteggiamenti lontano dalle telecamere. Lo stesso Spinazzola mi ha raccontato dell'ambizione della squadra e della volontà di riportare il Napoli ai livelli degli ultimi anni. Mi hanno colpito anche alcuni gesti in campo, come l'abbraccio dello staff e della panchina a Lang dopo l'assist per McTominay e lo stesso McTominay che è andato a cercarlo. Non dico che sia il gruppo più coeso che abbia mai visto, ma ci sono segnali che dimostrano che il Napoli è ancora una squadra. Naturalmente i risultati aiutano a lavorare con maggiore serenità e servono per ritrovare autostima e rafforzare ulteriormente il gruppo. Bisogna spostare l'attenzione sugli obiettivi e sulle ambizioni a medio-lungo termine, ragionando partita dopo partita e cercando di ottenere il massimo. Da qui a Natale, almeno in campionato, il Napoli non può più permettersi passi falsi."

Guardando le prestazioni di Roma, Inter, Milan e Como, il Napoli sembra una vecchia automobile in mezzo a bolidi moderni. È una metafora troppo severa?

"Dal punto di vista dei risultati, sicuramente il Napoli è stato molto deludente. Credo però che in alcune occasioni le prestazioni ci siano state, senza essere accompagnate dai tre punti, che sono fondamentali anche per alimentare giudizi positivi sulla squadra. Qualche punto in più era doveroso e ce lo aspettavamo tutti. Ricordiamoci, però, che siamo ancora a meno di un terzo del campionato e c'è tempo per raddrizzare la stagione. I bonus, comunque, sono finiti: adesso bisogna trovare continuità. Al netto degli infortuni e delle assenze, una singola vittoria non può risolvere tutti i problemi. Servono uno o due mesi disputati ad alto livello, qualcosa che il Napoli non è ancora riuscito a fare in questa prima parte di stagione."