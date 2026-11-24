Allegri a Sky: "Col City non dobbiamo assolutamente giocare palle corte, ma andargli alle spalle!"

"Solo uno stupido non avrebbe capito che il Napoli si sarebbe giocato la qualificazione nelle ultime 3 partite", dice Allegri.

Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida di Champions League contro il Manchester City: "Serata bellissima, contro una delle squadre più forti d'Europa e sarà molto complicata. Dobbiamo giocare bene tecnicamente, loro sono bravi sulla pressione. Bravi con la palla e quando non l'abbiamo servirà molta attenzione".

Come mettere in campo il Napoli stasera? "Nelle posizioni con loro bisogna essere bravi, quando vengono in pressione dovremo giocare alle loro spalle. Non dobbiamo assolutamente giocare palle corte, altrimenti loro ti saltano addosso".

Quanto tempo pensi di avere per creare un'identità? "Cerchiamo di recuperare qualche giocatore che è fuori. Giochiamo ogni 3 giorni ed è sempre difficile. Stasera partita bellissima da giocare, bisogna essere realisti nelle cose e guardare i calendari: solo uno stupido non avrebbe capito che il Napoli si sarebbe giocato la qualificazione nelle ultime 3 partite. Capisco l'identità e tutte queste belle parole, ma la realtà è diversa. Stasera conta fare una bella partita contro una squadra forte, numericamente siamo molto corti e ci stiamo allenando poco o niente. Però sono positivo, siamo ancora dentro la Champions indipendentemente da stasera e poi nel weekend sarà importante per la classifica".