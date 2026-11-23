Ultim'ora De Bruyne-PSV, Di Marzio conferma tutto: “C’è già accordo per gennaio! L’offerta al Napoli….”

Gianluca Di Marzio conferma l'offerta del PSV per Kevin De Bruyne: accordo di massima con il giocatore, ma il Napoli rifiuta 2 milioni di euro

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Kevin De Bruyne al Napoli. Il PSV Eindhoven avrebbe presentato un'offerta da 2 milioni di euro per il centrocampista belga, trovando anche un accordo di massima con il calciatore. La proposta, tuttavia, non soddisfa il club azzurro, che chiederebbe una cifra decisamente superiore per lasciarlo partire.

Di Marzio: "PSV, offerta da 2 milioni per De Bruyne! Accordo col giocatore, il Napoli non accetta"

"Si è parlato in questi giorni dell'offerta del PSV e la confermiamo: ha messo sul piatto 2 milioni di euro. Ha un accordo di massima con il giocatore, ha la disponibilità di De Bruyne a riavvicinarsi a casa. Se non sarà a gennaio, sarà a giugno. Da capire a che condizioni il Napoli lo lascerà partire e se lo lascerà partire. E qual è veramente la volontà di De Bruyne, se aspetterà giugno oppure no. Due milioni è la cifra che il PSV ha messo sul tavolo, ma che il Napoli non accetta assolutamente: il club azzurro chiederà una cifra molto più alta".