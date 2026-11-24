Podcast Salvione: "Futuro McTominay? Parliamo di un top, merita riconoscimento"

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Che titolo vorresti leggere domani sul Corriere dello Sport dopo la partita del Napoli a Manchester?

"Vorrei leggere 'Orgoglio Napoli'. Mi aspetto una squadra che vada a Manchester a giocarsi la partita con le armi che ha, nonostante le tante assenze e una panchina con pochissime alternative. Serve una prestazione di orgoglio, sostanza e maturità. Le difficoltà sono enormi, ma il Napoli parte sfavorito e questo potrebbe permettere ai giocatori di scendere in campo con maggiore leggerezza. Serve tanta cattiveria agonistica, perché se gli azzurri pensano soltanto a difendersi rischiano di subire una pesante sconfitta."

Una prestazione positiva, magari accompagnata da un risultato importante, potrebbe dare una svolta alla stagione del Napoli?

"Sicuramente sì. Fare punti a Manchester darebbe alla squadra entusiasmo, consapevolezza e fiducia. È vero che Allegri continua a indicare le ultime tre partite come decisive per la qualificazione, ma il Bruges ha già dimostrato di essere un avversario tutt'altro che semplice. Per questo bisogna affrontare ogni gara con attenzione, senza paura e senza timori. Il Manchester City, anche considerando i problemi che sta attraversando, ha una rosa in grado di battere chiunque. Andare lì soltanto per chiudersi significherebbe aspettare il momento in cui gli avversari troveranno il modo di colpirci. Il Napoli deve invece superare un esame di maturità e provare a giocarsi le proprie possibilità. Un risultato positivo potrebbe rappresentare una spinta importante per il resto della stagione."

Cosa ne pensi della conferenza stampa di Allegri e De Bruyne, con le dichiarazioni sul gioco, i lanci lunghi e le incomprensioni con i giornalisti?

"Credo che anche Allegri abbia voglia di vedere un Napoli bello, divertente e vincente, ma finora i fatti hanno raccontato una squadra diversa. La vittoria contro il Torino può aver aiutato il gruppo a liberarsi di qualche tensione, ma quella di Manchester rappresenta un esame importante. Un risultato positivo darebbe fiducia a tutta la squadra. Le parole di De Bruyne, invece, erano in parte prevedibili, perché abbiamo capito che lui non è particolarmente soddisfatto della situazione e che anche la sua famiglia sta vivendo qualche difficoltà. Al di là delle interpretazioni, credo che sia arrivato il momento di rispondere sul campo. Lo stesso De Bruyne è chiamato a riscattare un anno e mezzo non particolarmente esaltante e giocare davanti ai suoi tifosi potrebbe rappresentare un'occasione importante per essere decisivo."

Capitolo McTominay: si parla di un rinnovo con una richiesta d'ingaggio intorno agli otto milioni di euro. Il Napoli dovrebbe fare questo sacrificio economico?

"Sicuramente sarebbe uno sforzo economico importante per il Napoli, ma parliamo di un calciatore che, se non è il più decisivo del campionato, è certamente tra i primi tre. È evidente che un giocatore del genere meriterebbe un riconoscimento importante. Tuttavia, il mercato e i rinnovi sono inevitabilmente legati ai risultati. Se l'ambiente ritrova serenità e la squadra torna a funzionare, tutto diventa più semplice. I risultati condizioneranno anche il mercato di gennaio e le trattative per i rinnovi. Un Napoli competitivo e ambizioso ha sicuramente maggiore appeal e può affrontare le negoziazioni da una posizione migliore. Al contrario, se la squadra dovesse attraversare altre difficoltà, anche le richieste dei giocatori potrebbero diventare più complicate da gestire. Alla fine, tutto dipende da quello che succede in campo."

Il Napoli sarà attivo nel mercato di gennaio, considerando anche il mercato estivo piuttosto limitato?

"La volontà della società di intervenire c'è, ma bisognerà capire in quali condizioni arriverà il Napoli a gennaio. Se ci saranno obiettivi ancora raggiungibili e la possibilità di fare investimenti sensati, sarà un conto; se invece la squadra dovesse arrivare fuori da ogni obiettivo, anche la disponibilità del club potrebbe ridursi. Questa fase fino a dicembre sarà fondamentale per orientare il futuro della squadra, la classifica e l'intera stagione. Sarà importante arrivare a gennaio con la necessità e soprattutto con le condizioni per intervenire, correggendo gli errori commessi durante il mercato estivo."