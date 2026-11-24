Podcast City-Napoli secondo l'esperta: "Citizens in difficoltà, anno di transizione e Maresca lo sa"

Ada Cotugno, giornalista, esperta di calcio inglese, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Come possiamo inquadrare il Manchester City di questa stagione, considerando anche il momento non particolarmente positivo in campionato?

"Il momento del City non è sicuramente dei migliori. In Champions League le cose stanno andando bene, ma in campionato sono arrivate tre sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime quattro partite. Un andamento piuttosto insolito per questa squadra. Al di là della sconfitta contro il Brighton, colpisce soprattutto quella contro il Nottingham Forest, una formazione che lotta per non retrocedere, arrivata addirittura con il risultato di 3-1. Il City sta subendo tanti gol, anche rispetto alle altre squadre di alta classifica. Donnarumma ha commesso alcuni errori, la difesa mostra diverse fragilità e anche il centrocampo non offre sempre le garanzie necessarie. Resta una squadra fortissima, da non sottovalutare assolutamente, ma reduce da un periodo complicato."

Cosa deve fare il Napoli per mettere in difficoltà il Manchester City e quali errori deve evitare?

"Il Napoli deve sfruttare il fatto che il City ricorre spesso ai lanci lunghi per servire gli attaccanti, rinunciando in parte alla costruzione elaborata dal basso che caratterizzava il gioco di Guardiola. Questo accade anche perché i difensori non stanno offrendo grandi garanzie. Bisogna attaccare con decisione. Le armi possono essere gli esterni, chiamati a mettere in difficoltà i difensori, e gli spazi che De Bruyne riesce a individuare in mezzo al campo per servire Hojlund. Gli uomini a disposizione sono pochi e le possibilità tattiche limitate, quindi bisognerà sfruttare al meglio quelle disponibili. La qualità offensiva del City è straordinaria: Haaland può trasformare anche un solo pallone giocabile in un'occasione da gol, mentre Cherki e Foden sono altrettanto pericolosi. Il Napoli deve attaccare la profondità e spingere soprattutto sugli esterni, perché la difesa inglese non è sempre impeccabile. Anche Donnarumma ha commesso errori che in passato non gli avremmo attribuito. Chiudersi completamente dietro, secondo me, sarebbe un errore: bisogna provare a giocare e sfruttare le fragilità degli avversari."

Anche il centrocampo del Manchester City sembra avere qualche problema di equilibrio. Maresca non ha ancora trovato la giusta combinazione tra i suoi interpreti?

"Sì, assolutamente. Maresca ha definito questa stagione un anno di transizione, lasciando intendere che probabilmente il City non vincerà il campionato. L'Arsenal, invece, ha confermato e rinforzato la propria struttura, giocando anche un ottimo calcio. Il City presenta diverse fragilità e non escludo che anche la situazione legata alle accuse e al procedimento giudiziario possa avere ripercussioni psicologiche sulla squadra. Guardiola era probabilmente più bravo a creare una protezione intorno al gruppo, anche grazie a un rapporto diverso con la società. Mi viene inoltre il sospetto che il club possa temere eventuali limitazioni future sul mercato, considerando gli enormi investimenti effettuati nelle ultime sessioni. La squadra non sembra più equilibrata come in passato: ci sono ottimi giocatori, ma non sempre riescono a integrarsi nel modo migliore, soprattutto a centrocampo. La difesa offre meno garanzie e questo costringe i centrocampisti a maggiori sacrifici in fase di copertura, limitandone la capacità di costruire gioco. Il centrocampista ideale di Guardiola era De Bruyne, capace di creare continuamente occasioni e giocate decisive. Oggi quell'equilibrio manca. Anche per questo insisto sulla necessità di attaccare: abbiamo visto squadre come il Nottingham, pur non avendo una qualità offensiva straordinaria, riuscire a segnare tre gol al City. Quindi è assolutamente possibile metterlo in difficoltà."

Donnarumma sta attraversando un momento complicato? Ci si aspettava qualcosa di più da un portiere del suo valore e del suo costo?

"Donnarumma resta tranquillamente tra i cinque migliori portieri al mondo e ha tutte le qualità per giocare nel Manchester City. Tuttavia, in questa stagione ha commesso diversi errori preoccupanti e ha subito molti gol. Non eravamo abituati a vederlo raccogliere così frequentemente il pallone dalla rete, perché è un portiere che solitamente garantisce solidità e grandi parate. Non è particolarmente bravo nella costruzione con i piedi, ma il City attuale non sembra voler puntare su quel tipo di gioco e ha scelto una strada più vicina al calcio inglese tradizionale. Credo comunque che Donnarumma abbia qualche responsabilità: in alcune occasioni è sembrato posizionato male e poco concentrato. Penso, per esempio, al gol subito contro l'Ipswich, arrivato praticamente dalla linea di fondo. È un episodio emblematico delle difficoltà che sta attraversando. Non direi che sia contestato, ma è inevitabile che si aprano delle riflessioni su di lui, considerando quanti gol ha incassato il City nelle ultime partite. Probabilmente sta attraversando un periodo negativo, come abbiamo visto anche in Nazionale, ma bisogna considerare che non è sempre adeguatamente protetto dalla squadra. Il City magari concede pochi tiri, ma una percentuale troppo alta di quelli subiti si trasforma in gol. È un aspetto preoccupante per una formazione che in passato sapeva difendersi anche sotto pressione. Guardiola aveva costruito una squadra capace non soltanto di dominare il possesso, ma anche di soffrire quando necessario. Sotto questo aspetto c'è stata un'involuzione e Donnarumma ne è in parte coinvolto. Resta comunque un portiere capace, nella stessa partita, di commettere un errore e poi realizzare una parata straordinaria. La continuità e l'equilibrio, però, sono aspetti sui quali deve migliorare."