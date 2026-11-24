Live Diretta Man City-Napoli 0-0, McTominay ci prova due volte: primo tempo in corso

Il Napoli affronta il Man City martedì 24 novembre per la Champions League: segui qui la cronaca testuale in tempo reale

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39' - NAPOLI PERICOLOSO! McTominay non riesce di testa ad indirizzare verso la porta un pallone arrivato da destra, gli azzurri restano avanti e alla fine l'azione si chiude con un fallo in attacco di Hojlund.

35' - Anderson va al cross da destra: interviene Beukema e spazza in corner pur di anticipare Haaland.

32' - Gran palla di De Bruyne in area per Politano, che scarica al centro ma non riesce a trovare né Hojlund né Lang.

30' - Anderson pesca in area Haaland, che tenta un intervento in spaccata dei suoi ma non riesce ad impattare la palla.

29' - Gvardiol premia l'inserimento in area di Fernandez, che però di un soffio non arriva sul pallone bloccato alla fine da Milinkovic-Savic.

27' - HOJLUND! Il Danese inalmente una chance in area, ma da posizione defilatissima: tiro debole e centrale per Donnarumma.

25'- Passaggio filtrante di Fernandez per Allan, chiuso in area da Rrahmani che deposita la sfera sul fondo.

22' - Fernandez batte il calcio piazzato: palla in area e rinvio di Gilmour a liberare.

21' - Dribbling di Cherki sulla destra: Lang, in un'insolita posizione difensiva, lo stende e causa una punizione invitante per il City

20' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Olivera cintura a centro area Haaland ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore

19' - Cherki tira di destro in area trova un tocco di Olivera che genera un corner.

17' - Ritmi non molto elevati in questo momento: la mancata pressione del Napoli fa il gioco della gestione orchestrata dalla squadra di Maresca.

13' - Politano irrompe nell'area dei Citizens, ma ecco puntualissimo Gvardiol a chiudere evitando il tiro.

10' - O'REILLY! Cherki suggerisce per Nunes, che con un cross dalla destra premia l'inserimento in area dell'altro terzino: colpo di testa e pallone sul fondo.

8' - ANCORA MCTOMINAY! Lo scozzese si presenta in area e conclude col destro, trovando una deviazione che manda il Napoli alla bandierina.

7' - MCTOMINAY! Zampata dello scozzese sugli sviluppi di una punizione della sinistra e palla di poco sul fondo.

6' - Fernandez scambia con Anderson e prova la stoccata in area, ma c'è l'opposizione di un difensore azzurro.

5' - Cherki allarga sulla destra per Anderson, cross e deviazione in angolo da parte di Olivera.

2' - ANDERSON! Il centrocampista del City calcia da fuori e trova la respinta di Milinkovic, Haaland prova a rimettere in mezzo per Cherki anticipato però da Olivera che spazza via.

1' - Sciolti i dubbi sul sistema di gioco: Allegri schiera il 4-3-3 con Spinazzola terzino destro.

21.02 - PARTITI!

20.57 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

20.26 - Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida di Champions League contro il Manchester City. Ha incrociato De Bruyne? "Lui vive la preparazione della partita in modo molto sereno. Venire in questo stadio è un motivo d'orgoglio dopo tutto quello che ha fatto". Novità sul rinnovo di McTominay, visto che ha incontrato il suo entourage? "Abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio".

Tornerà a Manchester per Zirkzee? "Ci sono tanti giocatori forti a Manchester, rimaniamo concentrati su quelli di stasera e pensiamo a fare punti".

La posizione della società rispetto alle parole di De Bruyne? "Kevin è un nostro calciatore e sotto contratto fino a fine stagione più opzione. Il mercato si fa tutto l'anno, basta una dichiarazione per fomentare. E' importante dare continuità di prestazione, come abbiamo fatto nel secondo tempo prima della sosta e sabato. Stasera sembra proibitiva, ma faremo il massimo e poi penseremo al campionato".

20.14 - Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida di Champions League contro il Manchester City.

Serata che può restare impregnata nella stagione?

"Serata bellissima, contro una delle squadre più forti d'Europa e sarà molto complicata. Dobbiamo giocare bene tecnicamente, loro sono bravi sulla pressione. Bravi con la palla e quando non l'abbiamo servirà molta attenzione".

Come mettere in campo il Napoli stasera?

"Nelle posizioni con loro bisogna essere bravi, quando vengono in pressione dovremo giocare alle loro spalle. Non dobbiamo giocare palle corte, altrimenti loro ti saltano addosso".

Quanto tempo pensi di avere per creare un'identità?

"Cerchiamo di recuperare qualche giocatore che è fuori. Giochiamo ogni 3 giorni ed è sempre difficile. Stasera partita bellissima da giocare, bisogna essere realisti nelle cose e guardare i calendari: solo uno stupido non avrebbe capito che il Napoli si sarebbe giocato la qualificazione nelle ultime 3 partite. Capisco l'identità e tutte queste belle parole, ma la realtà è diversa. Stasera conta fare una bella partita contro una squadra forte, numericamente siamo molto corti e ci stiamo allenando poco o niente. Però sono positivo, siamo ancora dentro la Champions indipendentemente da stasera e poi nel weekend sarà importante per la classifica".

20.00 - Il difensore del Napoli Mathias Olivera ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida di Champions League contro il Manchester City.

Sensazioni?

"Stadio bellissimo, giocare contro il City dà grandi motivazioni. Dobbiamo provare a vincere la partita".

Hai giocato a 3 e a 4: da migliorare la fase difensiva?

"Devo giocare dove il mister vuole, speriamo di fare una grande partita e ci sono grandi motivazioni".

Mi racconti l'arrivo allo stadio di De Bruyne?

"Non l'ho visto, ma ha giocato tanti anni qui ed è la squadra della sua vita. Per lui è un'emozione incredibile".

19.55 - Il difensore del Manchester City Matheus Nunes ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Napoli.

Come si ferma De Bruyne? "E' il mio giocatore preferito, so quanto sia bravo. Non possiamo concedergli troppo spazio, se glielo concediamo può decidere la partita".

Gli hai chiesto qualche consiglio? "Quando era qui abbiamo parlato tante volte".

Maresca? "Credo che le cose stanno migliorando come connessione, stiamo conoscendo meglio le sue idee e trovando i giusti equilibri: cercheremo di trovarli anche quest'oggi".

19.50 - Massimiliano Allegri ha sciolto le riserve sulla formazione del Napoli per la sfida contro il Manchester City, valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico azzurro conferma il 3-5-1-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e il terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Olivera. Politano e Spinazzola presidieranno le corsie esterne, mentre in mediana agiranno De Bruyne, Gilmour e McTominay. Sulla trequarti spazio a Lang, chiamato a supportare Hojlund.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Guehi, O’Reilly; Bouaddi, Anderson; Allan, Enzo Fernandez, Cherki; Haaland. Allenatore: Maresca. A disposizione: Rulli, Ruben Dias, Ndiaye, Kovacic, Doku, Ait-Nouri, Vitor Reis, Khusanov, Foden, McAidoo, Samba, Lewis.

NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Lang; Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Contini, Spinelli, Chiummariello, Neres, Lucca, Giovane, Anguissa.

19.25 - Per la prima volta rispetto alle ultime trasferte del Napoli sul campo del Manchester City, il settore ospiti dell'Etihad Stadium non farà registrare il tutto esaurito. Saranno circa 1.800 i sostenitori partenopei presenti sugli spalti per la quinta giornata di Champions League, erano stati 3.000 i tagliandi messi a disposizione della tifoseria azzurra.

18.20 - Sono 9 i punti in classifica del City, 3 quelli del Napoli: un solo ko per i Citizens, contro il Psg. Una sola vittoria per gli azzurri, contro il Bodo Glimt.

18.00 - Tre ore al fischio d'inizio della partita, ecco le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1) probabile formazione: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guéhi, O'Reilly; Fernández, Anderson; Foden, Cherki, Ndiaye; Haaland. Allenatore: Enzo Maresca.

Ballottaggi: O'Reilly-Gvardiol 55-45%, Fernandez-Bouaddi 55-45%, Foden-Allan 70-30%, Ndiaye-Doku 55-45%

Indisponibili: Semenyo, Nunes

NAPOLI (3-5-1-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Anguissa-Lang 55-45%

Indisponibili: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Badiashile, Lobotka, Alisson Santos, Vergara, Favasuli (fuori lista), Marianucci (fuori lista), Rafa Marin (squalificato)

Come arriva il Napoli - Gli azzurri si presentano alla trasferta inglese dopo il successo casalingo contro il Torino, che ha interrotto un periodo complicato in campionato. Il gol di Scott McTominay ha regalato tre punti preziosi alla squadra di Allegri, chiamata ora a dare continuità in Europa. Il tecnico ha ribadito l'importanza della sfida contro il Manchester City, precisando però che la qualificazione alla fase successiva della Champions League si deciderà verosimilmente nelle ultime giornate. L'emergenza infortuni limita fortemente le possibilità di scelta, con diversi titolari indisponibili e una panchina particolarmente corta.

Come arriva il Manchester City - Il Manchester City di Enzo Maresca attraversa una fase delicata, caratterizzata da risultati inferiori alle aspettative e da alcune difficoltà difensive. Lo stesso allenatore italiano ha ammesso la necessità di ritrovare maggiore equilibrio, sottolineando come la squadra stia pagando a caro prezzo anche le poche occasioni concesse agli avversari. Nonostante il momento negativo, gli inglesi dispongono di un organico di altissimo livello, con Erling Haaland come principale riferimento offensivo e numerosi giocatori di qualità alle sue spalle. La sfida rappresenterà inoltre un'occasione speciale per Kevin De Bruyne, che tornerà a Manchester da avversario dopo la lunga esperienza con la maglia del City.

Le ultime sul Napoli - Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-1-1, con Milinkovic-Savic tra i pali e il terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Olivera. Sulle corsie esterne spazio a Politano e Spinazzola, mentre a centrocampo spazio ad Anguissa, Gilmour e McTominay. In avanti De Bruyne è in pole per una maglia alle spalle di Hojlund, ma scalpita anche Lang che è in ballottaggio con Anguissa in caso di un assetto con caratteristiche diverse. Lunghissimo l'elenco degli indisponibili: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Badiashile, Lobotka, Alisson Santos, Vergara. Inoltre, Favasuli e Marianucci non sono inseriti nella lista Champions. In panchina le principali alternative saranno Lucca, Giovane e Neres, quest'ultimo appena recuperato.

Le ultime sul Manchester City - Enzo Maresca dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Donnarumma in porta e una linea difensiva composta da Khusanov, Ruben Dias, Guéhi e O'Reilly; quest'ultimo è in ballottaggio con Gvardiol. In mezzo al campo spazio alla coppia Fernández-Anderson, con Bouaddi che insegue. Possibile riposo per Doku, sulla trequarti dovrebbero agire Foden, Cherki e Ndiaye. Il riferimento offensivo sarà Erling Haaland. Sono ai box Semenyo e Matheus Nunes.

Il Napoli torna in campo in Champions League dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, decisa da Scott McTominay. Martedì 24 novembre alle ore 21:00, gli azzurri saranno ospiti del Manchester City all'Etihad Stadium, nel match valido per la quinta giornata della league phase. Una sfida complicata per la squadra di Massimiliano Allegri, alle prese con una vera e propria emergenza infortuni. Dall'altra parte ci sarà la formazione di Enzo Maresca, reduce da un periodo difficile sul piano dei risultati ma ancora tra le principali candidate alla vittoria della competizione.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Man City-Napoli!