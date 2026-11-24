Ufficiale Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Maresca e Allegri

Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali: Allegri sceglie il 3-5-1-1 con De Bruyne alle spalle di Hojlund.

Massimiliano Allegri ha sciolto le riserve sulla formazione del Napoli per la sfida contro il Manchester City, valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico azzurro conferma il 3-5-1-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e il terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Olivera. Politano e Spinazzola presidieranno le corsie esterne, mentre in mediana agiranno De Bruyne, Gilmour e McTominay. Sulla trequarti spazio a Lang, chiamato a supportare Hojlund.

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Il Napoli si presenta all'Etihad Stadium con numerose assenze che limitano le possibilità di scelta del tecnico livornese. Allegri deve rinunciare a Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Badiashile, Lobotka, Alisson Santos e Vergara, oltre a Favasuli e Marianucci, entrambi esclusi dalla lista Champions. Partirà dalla panchina Lang, mentre tra le principali alternative offensive figurano Lucca, Giovane e Neres, quest'ultimo appena recuperato.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Guehi, O’Reilly; Bouaddi, Anderson; Allan, Enzo Fernandez, Cherki; Haaland. Allenatore: Maresca. A disposizione: Rulli, Ruben Dias, Ndiaye, Kovacic, Doku, Ait-Nouri, Vitor Reis, Khusanov, Foden, McAidoo, Samba, Lewis.

NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Lang; Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Contini, Spinelli, Chiummariello, Neres, Lucca, Giovane, Anguissa.