Podcast Parole De Bruyne, Forgione: "Spero quella frase sia preludio di cambiamento"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

"Quanto saresti disposto a mettere nel salvadanaio per contribuire al rinnovo di Scott McTominay?

"È una valutazione che spetta al Napoli e non mi sento di quantificare qualcosa che non rientra nel mio mestiere. Bisogna capire cosa vuole fare il club: prolungare il contratto per puntare ancora su di lui e costruire una rifondazione oppure rinnovarlo per poi cederlo alle migliori condizioni. Se il Napoli decidesse di continuare con McTominay, sarebbe giusto riconoscergli un aumento d'ingaggio, considerando la qualità delle sue prestazioni e la fedeltà dimostrata in questi anni. Quanto a un contributo personale, però, non sono certamente nelle condizioni economiche per farlo."

De Bruyne dietro la punta: sì o no? Lo preferiresti nel centrocampo a tre o più avanzato?

"Lo vedo bene sia a centrocampo sia in posizione più avanzata, alle spalle della punta. Non lo vedo, invece, partire da dietro, come è successo recentemente. De Bruyne ieri è stato molto chiaro: preferisce giocare più avanti. Questo non significa che non possa ricoprire altri ruoli, ma non gradisce partire da dietro, impostare e occuparsi della costruzione. Le sue parole sono state anche una critica al gioco di Allegri: ha chiesto di provare a palleggiare, giocare e non affidarsi continuamente ai lanci lunghi e ai duelli. Ha dato un'indicazione precisa, vedremo se l'allenatore la raccoglierà. Dalla metà campo in su va benissimo, più indietro molto meno."

Largo Maradona è stato riaperto e c'è già stata una grande festa. Che impressione ti ha fatto il nuovo murale?

"È un modo per rinnovare un rito e riproporlo in una veste diversa. Nei giorni scorsi, però, i pareri sono stati molto discordanti e le critiche anche piuttosto feroci. Preferisco non giudicare definitivamente prima di averlo visto da vicino, ma l'impatto visivo che si percepisce dalle immagini non mi convince. Il problema non è tanto il colore grigio, quanto il modo in cui è stato realizzato il lavoro: alcune facciate sembrano rinnovate soltanto in parte, lasciando zone vecchie e degradate. Ho notato la stessa situazione anche su un edificio vicino. Non mi sembra questo il modo corretto di riqualificare un'area: probabilmente qualcosa non ha funzionato oppure il lavoro è stato eseguito con troppa superficialità. Mi riservo un giudizio definitivo quando potrò vederlo personalmente, ma al momento le sensazioni non sono particolarmente positive."

Ti aspetti un Napoli diverso rispetto a quello visto contro il Torino oppure pensi che Allegri cercherà soprattutto di contenere il Manchester City, puntando sulle ripartenze?

"Non mi aspetto un Napoli particolarmente diverso. Cercherà di trovare il modo di colpire in contropiede e sfruttare gli spazi che il Manchester City inevitabilmente concederà. Non potrà condurre o dominare la partita, ma dovrà comunque andare in campo per provare a ottenere un risultato positivo. Anche se l'obiettivo fosse un pareggio, non si può pensare di raggiungerlo giocando sottotono. Il Napoli deve disputare la migliore partita possibile, considerando le condizioni attuali, e provare a fare risultato. Quello che mi dispiace è che la dialettica di Allegri sembra ormai finalizzata a un obiettivo minimo: raggiungere i playoff. Eppure ci sono ancora tre punti da conquistare questa sera e, vincendo le ultime partite, il Napoli potrebbe persino puntare alla qualificazione diretta. Limitarsi a ragionare sui playoff mi sembra un atteggiamento troppo remissivo, soprattutto perché nemmeno quel traguardo garantisce il passaggio del turno."

Anche nelle precedenti partite di Champions, contro Villarreal e Porto, il Napoli avrebbe potuto ottenere risultati migliori. Non manca un po' di ambizione nelle dichiarazioni di Allegri?

"Sì, e Allegri finisce anche per certificare la mediocrità delle prestazioni precedenti. Quando sostiene che per affrontare il Manchester City bisogna fare molto di più, perché è una squadra di livello nettamente superiore rispetto alle altre incontrate, finisce per riconoscere che il Napoli ha perso punti contro avversarie che avrebbe dovuto poter battere. Al di là dell'Arsenal, il livello delle altre squadre affrontate non era così distante da quello del Napoli. Questo deve far riflettere, perché non si può pensare di recuperare tutto soltanto nelle ultime partite. Anche contro Villarreal e Porto si potevano ottenere risultati migliori e conquistare punti importanti per una posizione più favorevole in classifica e per affrontare meglio gli eventuali sorteggi."

Le parole di De Bruyne sul gioco sono state molto chiare. Pensi che possano rappresentare l'inizio di un cambio di rotta?

"Condivido le sue parole sul gioco e spero davvero che possano essere il preludio a un cambiamento. Non capita tutti i giorni di sentire un calciatore criticare apertamente il modo di giocare della propria squadra, peraltro accanto al suo allenatore. Tuttavia, non mi è piaciuto il tentativo di attribuire ai giornalisti la responsabilità delle ricostruzioni sul suo possibile addio a Napoli. Il discorso è più articolato: quell'intervista, riproposta dopo due mesi e associata alle voci di mercato, è stata utilizzata in maniera strumentale. È evidente che De Bruyne potrebbe servirsi di questa situazione per alimentare un eventuale discorso di insoddisfazione e giustificare una possibile partenza. Bisogna distinguere tra il lavoro del cronista, che deve analizzare e riportare le notizie, e il modo in cui quelle notizie vengono successivamente utilizzate. Riprendere un'intervista dopo tanto tempo e collegarla a determinate vicende può generare alibi e giustificazioni. Ribadisco, inoltre, che quella frase attribuita alla moglie di De Bruyne è stata effettivamente pronunciata: ho letto personalmente l'intervista e non credo ci siano stati errori di interpretazione da parte di tutti. C'è anche un altro elemento da considerare: in una precedente intervista era emerso che situazioni simili si verificavano persino a Manchester, diversi anni prima del suo arrivo a Napoli. Ieri abbiamo visto De Bruyne scortato all'ingresso dell'albergo, dove c'erano soprattutto tifosi inglesi ad accoglierlo. Di cosa stiamo parlando, quindi? Sono dinamiche normalissime nel mondo del calcio, che si verificano tanto a Napoli quanto a Manchester. Se vogliamo utilizzare queste vicende per legittimare un'insoddisfazione, dobbiamo riconoscere che De Bruyne può avere le sue ragioni, ma non bisogna distorcere la realtà, né a danno dei giornalisti né a vantaggio del calciatore."