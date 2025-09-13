Hojlund si presenta con gol! Super assist di Spinazzola e il danese non perdona

di Davide Baratto

Rasmus Hojlund segna al debutto con la maglia del Napoli! Assist fantastico di Spinazzola che con un colpo d'esterno confeziona un cioccolatino per l'attaccante danese, che brucia Pongracic in velocità e presentatosi davanti a De Gea apre il piatto destro e non perdona.