SSC Napoli, domani la ripresa degli allenamenti

Dopo la sosta del campionato, il Napoli riprenderà gli allenamenti martedì all'SSC Napoli Konami Training Center. Lo scrive la SSC Napoli sul proprio sito ufficiale, ricordando come "gli azzurri preparano il match contro il Venezioa in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A".