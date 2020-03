Il calcio si ferma ovunque, tranne in Turchia: alle 18 un italiano in campo col Goztepe

Il calendario calcistico, alla data di oggi, prevedeva le partite di ritorno di Champions League tra Juventus e Lione e Manchester City e Real Madrid. Stasera, però, non risuonerà il mitico inno, né si disputeranno le sfide di Championship e di tutti gli altri campionati europei. A resistere, nonostante l'emergenza coronavirus in tutto il Vecchio Continente, sono solo alcune amichevoli giocate tra Scandinavia e Russia, ma anche un torneo ufficiale: alle 18.00, infatti, scenderanno in campo Goztepe e Rizespor, nel posticipo del 26° turno della Super Lig turca. E tra i protagonisti potrebbe esserci anche un italiano: Stefano Napoleoni, attaccante del Goztepe, che è ormai l'unico giocatore del Belpaese ancora in attività.