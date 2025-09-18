Il City passa in vantaggio: magia di Foden, Haaland la insacca

Davide Baratto

Il Manchester City butta giù il muro del Napoli al 56esimo: Foden riceve in area e con un tocco delizioso, una magia, scava il pallone per Haaland che di testa scavalca Milinkovic-Savic. 